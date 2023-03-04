В США назвали лучший танк всех времен

Французский Renault FT, разработанный в годы Первой мировой войны, можно назвать лучшим танком всех времен. Об этом пишет обозреватель американского издания 19FortyFive Питер Сичиу.
Автор отмечает, что 6,5-тонный FT не был первым танком в мире, однако его революционность заключалась в наличии полностью вращающейся башни, внутри которой располагалось вооружение.
«FT был разработан французским пионером танкостроения Жан-Батистом Этьеном, который стремился разработать бронированную машину, мощности которой было бы достаточной для преодоления траншей и воронок от снарядов», — пишет обозреватель.
Автор отмечает, что двигатель и коробка передач располагались в задней части FT, тогда как экипаж, состоящий из двух человек, — в передней. По мнению Сичиу, французский FT более всех из первых танков напоминает современные.
Автор напоминает, что всего было произведено около трех тысяч танков FT, копии которых производились в США, Италии и СССР.
В феврале 2022 года обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд назвал M1 Abrams лучшим танком всех времен.