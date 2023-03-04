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11 минут назад

МО РФ: ВСУ потеряли почти 500 бойцов на донецком направлении за сутки

BFM.RU

На донецком направлении за сутки Вооруженные силы Украины потеряли убитыми и ранеными до 490 военных. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

ВСУ потеряли почти 500 бойцов на донецком направлении за сутки
Фото: U.S. Army Europe ImagesU.S. Army Europe Images

«На донецком направлении... за сутки уничтожено до 490 украинских военнослужащих убитыми и ранеными», — сказал он.

Кроме того, представитель Минобороны РФ сообщил об уничтожении в ДНР радиолокатора наведения ракет ЗРК «С-300». Также сбиты три украинских вертолета Ми-8 в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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