ВСУ потеряли почти 500 бойцов на донецком направлении за сутки

На донецком направлении за сутки Вооруженные силы Украины потеряли убитыми и ранеными до 490 военных. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков .

«На донецком направлении... за сутки уничтожено до 490 украинских военнослужащих убитыми и ранеными», — сказал он.

Кроме того, представитель Минобороны РФ сообщил об уничтожении в ДНР радиолокатора наведения ракет ЗРК «С-300». Также сбиты три украинских вертолета Ми-8 в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях.