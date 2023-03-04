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16 минут назад

РИА Новости: артиллеристы РФ уничтожили под Авдеевкой украинский танк

Газета.Ruиещё 1

Российским артиллеристам под Авдеевкой удалось уничтожить украинский танк первым же снарядом, ведя огонь из установки «Град». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео с боевыми действиями.

Артиллеристы РФ уничтожили под Авдеевкой украинский танк
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поясняется, снаряд, поразивший танк Вооруженных сил Украины, не предназначался для прицельного огня.

После обнаружения вражеской техники аэроразведкой 1-й Славянской бригады ее координаты были переданы установке БМ-21 «Град», осуществлявшей контроль за конкретным участком местности.

«Заряд осколочно-фугасный, чтобы танк уничтожить нужно прямо в него попасть, если рядом — не сработает. А попасть первой же «градиной» — это где-то из разряда фантастики», — уточнил оператор беспилотника с позывным «Дробан».

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Владимир Путин,
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