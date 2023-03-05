В ЛНР сообщили об активизации Киевом работы ДРГ на купянском направлении

Активизация работы украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) отмечается российскими военными на купянском направлении. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.
"На купянском направлении отмечена активизация ДРГ противника. Из районов населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка и Мясожаровка отмечено выдвижение в сторону наших позиций малых групп противника", - сказал он.
"Вероятнее всего, это диверсионно-разведывательные группы ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС), которые пытаются собрать информацию о наших войсках, а также выявить слабые места в обороне", - отметил Марочко, пояснив, что об этом свидетельствуют численность солдат, их экипировка и характер действий.
Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 4 марта сообщил, что подразделения Западной группировки войск за день уничтожили на купянском направлении свыше 90 украинских военнослужащих.