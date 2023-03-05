В ЛНР сообщили об активизации Киевом работы ДРГ на купянском направлении

"Вероятнее всего, это диверсионно-разведывательные группы ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС), которые пытаются собрать информацию о наших войсках, а также выявить слабые места в обороне", - отметил Марочко, пояснив, что об этом свидетельствуют численность солдат, их экипировка и характер действий.