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25 минут назад

В Севастополе начались тренировки военных с ПВО

Lenta.ru

Боевые упражнения с участием сил ПВО сейчас проходят в Севастополе. О тренировках военных в субботу, 4 марта, заявил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Жителей Севастополя предупредили о тренировках сил ПВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

У российского флота, как отмечается, запланированы тренировки расчетов ПВО с боевыми действиями. Развожаев сообщил, что такие активности продолжатся в течение всего дня. Он также уточнил, что если граждане услышат взрывы в городе, то беспокоиться не стоит.

«В городе все спокойно», — рассказал глава Севастополя.

В середине февраля стало известно, что Севастополь атаковали беспилотники ВСУ. В тот момент глава города сообщал, что были сбиты два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над морем. Развожаев также отмечал, что силы и средства ПВО продолжают отбивать атаки Украины.

Помимо этого, в феврале утверждалось, что в Севастополе прошли учебные стрельбы российских военных. Развожаев не раз сообщал, что громкие хлопки в городе связаны с тренировкой военных Черноморского флота России.

В Крыму заявили, что на полуострове достаточно сил ПВО для защиты от дронов

Ранее военный эксперт Алексей Леонков оценил защищенность Москвы от дронов. Он рассказал, что столица России защищена от атак БПЛА, но противник продолжит искать бреши в системе ПВО. По его мнению, самыми эффективными средствами борьбы с дронами являются комплексы «Бук-М2» и «Бук-М3».

Армия,Алексей Леонков,Михаил Развожаев,
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