Жителей Севастополя предупредили о тренировках сил ПВО

Боевые упражнения с участием сил ПВО сейчас проходят в Севастополе. О тренировках военных в субботу, 4 марта, заявил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

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У российского флота, как отмечается, запланированы тренировки расчетов ПВО с боевыми действиями. Развожаев сообщил, что такие активности продолжатся в течение всего дня. Он также уточнил, что если граждане услышат взрывы в городе, то беспокоиться не стоит.

«В городе все спокойно», — рассказал глава Севастополя.

В середине февраля стало известно, что Севастополь атаковали беспилотники ВСУ. В тот момент глава города сообщал, что были сбиты два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над морем. Развожаев также отмечал, что силы и средства ПВО продолжают отбивать атаки Украины.

Помимо этого, в феврале утверждалось, что в Севастополе прошли учебные стрельбы российских военных. Развожаев не раз сообщал, что громкие хлопки в городе связаны с тренировкой военных Черноморского флота России.