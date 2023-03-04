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33 минуты назад

В Китае объяснили рост военного бюджета

Майк Габриелян

В КНР объяснили, с чем связана необходимость роста военного бюджета - Пекин намерен отвечать на глобальные вызовы в сфере безопасности. Об этом 4 марта заявил официальный представитель 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва Ван Чао, передает РИА Новости.

В Китае объяснили рост военного бюджета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Политик отметил, что рост расходов на оборону связан с требованием соблюдать обязательства крупной мировой державы.

При этом Ван Чао не пояснил, во сколько раз будет увеличен оборонный бюджет КНР в 2023 году. По его словам, доля китайских военных расходов много лет остается «в основном стабильной».

Сегодня в Пекине началась первая сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) 14-го созыва. Этот законосовещательный орган по традиции обсуждает важнейшие общественно-политические вопросы - предпринимательство, продовольственную безопасность, образование, противодействие эпидемиям.

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