В Китае объяснили рост военного бюджета

В КНР объяснили, с чем связана необходимость роста военного бюджета - Пекин намерен отвечать на глобальные вызовы в сфере безопасности. Об этом 4 марта заявил официальный представитель 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва Ван Чао, передает РИА Новости.

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Политик отметил, что рост расходов на оборону связан с требованием соблюдать обязательства крупной мировой державы.

При этом Ван Чао не пояснил, во сколько раз будет увеличен оборонный бюджет КНР в 2023 году. По его словам, доля китайских военных расходов много лет остается «в основном стабильной».