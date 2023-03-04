В ЛНР заявили об отсутствии серых зон между российскими и украинскими силами под Кременной

Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что серых зон практически не осталось между позициями российских войск и подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Кременной в Донбассе, передает ТАСС.

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«Южнее населенного пункта Кременная между нашими позициями и позициями противника не осталось так называемых серых зон», — сказал Марочко, отметив, что в некоторых районах расстояние до позиций ВСУ составляет около 40 м.

Подполковник добавил, что на некоторых участках фронта российские военные могут переговариваться с украинскими без средств связи.

1 марта сообщалось, что российским десантникам при поддержке бронетехники удалось вести наступление в районе Кременной в ЛНР.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.