СМИ выяснили, где диверсанты могли проникнуть в Брянскую область

Украинские диверсанты могли проникнуть в Брянскую область в промежутке между таможенными постами, который был оформлен березами и траншеями. Об этом рассказал житель брянского села Новозыбково Виталий.

«Две группы диверсантов могли перейти границу между таможенными постами «Новые Юрковичи» и «Стародубский», — передает слова Виталия РБК.

Он отметил, что до начала спецоперации на Украине местность между данными постами таможни была оформлена в виде посадок берез и вырытых траншей.