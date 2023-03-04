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РБК: диверсанты могли проникнуть в Брянскую область через березовую посадку между постами таможни

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Украинские диверсанты могли проникнуть в Брянскую область в промежутке между таможенными постами, который был оформлен березами и траншеями. Об этом рассказал житель брянского села Новозыбково Виталий.

СМИ выяснили, где диверсанты могли проникнуть в Брянскую область
© РИА Новости

«Две группы диверсантов могли перейти границу между таможенными постами «Новые Юрковичи» и «Стародубский», — передает слова Виталия РБК.

Он отметил, что до начала спецоперации на Украине местность между данными постами таможни была оформлена в виде посадок берез и вырытых траншей.

ФСБ опубликовала видео с места атаки диверсантов в Брянской области

ДРГ с территории Украины вошли в Брянскую область 2 марта. Они обстреляли автомобиль и заминировали часть территории. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что США ответственны за теракт в Брянской области, так как именно они стоят непосредственно за теми, кто его совершил, сообщает телеканал 360. Проникшие на территорию области диверсанты использовали оружие образца НАТО, передает «Национальная служба новостей».

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