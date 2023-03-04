"Награды заслуженные, заработанные. Воюете вы достойно! Впереди еще много дел. Очень надеюсь на то, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране. Удачи вам, успехов, ну и конечно, живыми домой!" - сказал Шойгу, обращаясь к военнослужащим.