Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал пункт управления одного из объединений группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении специальной военной операции (СВО), где заслушал доклад командующего о текущей обстановке и действиях войск. Об этом сообщили журналистам в субботу в военном ведомстве.
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении в ходе работы в зоне проведения специальной военной операции. На командном пункте Сергей Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Рустама Мурадова и офицеров штаба по текущей обстановке и действиям войск", - сказали в министерстве.
Отмечается, что в ходе работы министр обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск группировки, в том числе условий для безопасного размещения личного состава, а также работы медицинских и тыловых подразделений.
Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольцев вооружением, техникой, обмундированием и продовольствием
Глава оборонного ведомства также поблагодарил военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО, за самоотверженность, героизм и вручил государственные награды, ордена Мужества, знаки отличия "Георгиевский крест" и медали "За отвагу".
"Награды заслуженные, заработанные. Воюете вы достойно! Впереди еще много дел. Очень надеюсь на то, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране. Удачи вам, успехов, ну и конечно, живыми домой!" - сказал Шойгу, обращаясь к военнослужащим.