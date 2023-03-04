ВСУ начали оборудовать новые укрепрайоны в районе Артемовска

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) строят новые укрепрайоны в районе Артемовска (украинское название - Бахмут), размещая там бронетехнику и артиллерийские установки. Об этом ТАСС в субботу сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, разведка сил РФ выявила новый укрепрайон противника северо-западнее Артемовска.

"В районе населенного пункта Миньковка средствами обнаружения выявлен ряд траншей и огневых точек противника. Также на позициях находится бронетехника и артиллерийские установки", - сказал офицер.

Марочко отметил, что ранее в этом районе скопления живой силы и техники ВСУ отмечено не было.