В России нашли замену Ил-38

В России приступили к разработке противолодочного самолета, чтобы заменить советские модели Ил-38. Новое воздушное судно получит больший ассортимент вооружений и новейшее бортовое оборудование. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФf ТАСС/пресс-служба Минобороны РФf

«Начата опытно-конструкторская работа по созданию базового противолодочного, разведывательного и патрульного самолета на замену советским Ил-38», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что у нового самолета останется четырехдвигательная схема, стандартная для судов этого класса. Оснастить машину планируют турбовинтовыми двигателями ТВ7-117.

Источник не стал вдаваться в подробности о параметрах будущего воздушного судна, однако упомянул, что летные характеристики разработки не будут отходить от стандартов турбовинтовых противолодочных самолетов.