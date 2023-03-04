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9 минут назад

В России нашли замену Ил-38

Елена Прошина

В России приступили к разработке противолодочного самолета, чтобы заменить советские модели Ил-38. Новое воздушное судно получит больший ассортимент вооружений и новейшее бортовое оборудование. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

В России нашли замену Ил-38
Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФfТАСС/пресс-служба Минобороны РФf

«Начата опытно-конструкторская работа по созданию базового противолодочного, разведывательного и патрульного самолета на замену советским Ил-38», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что у нового самолета останется четырехдвигательная схема, стандартная для судов этого класса. Оснастить машину планируют турбовинтовыми двигателями ТВ7-117.

Источник не стал вдаваться в подробности о параметрах будущего воздушного судна, однако упомянул, что летные характеристики разработки не будут отходить от стандартов турбовинтовых противолодочных самолетов.

При этом источник отметил, что новые машины получат новейшее бортовое оборудование, в том числе многофункциональный поисково-прицельный комплекс, новую БЦВМ и гидроакустические буи. Номенклатура вооружения воздушного судна будет расширена в сравнении с Ил-38 — у самолета будет больший ассортимент боеприпасов, пообещал собеседник агентства.

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