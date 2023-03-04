Британский наемник погиб на Украине

Еще один наемник из Великобритании погиб на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на inews.
«Британский доброволец, который доставлял оружие и припасы военным на передовой на Украине, погиб в прошлом месяце», — говорится в сообщении.
Издание уточняет, что гражданин Великобритании жил в районе Ливерпуля и отбыл на Украину для участия в боевых действиях в апреле 2022 года.
Уточняется, что погибший числился в интернациональном легионе Украины.
Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило гибель наемника. Представитель ведомства заверил, что власти поддерживают семью погибшего.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Украину прибыли свыше 8 тысяч наемников более чем из 60 стран. Она подчеркнула, что подобная поддержка Киева не оставляет сомнений в вовлеченности Запада в ситуацию на Украине.