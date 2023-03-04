Британский наемник погиб на Украине

Еще один наемник из Великобритании погиб на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на inews.

Фото: ТАСС ТАСС

«Британский доброволец, который доставлял оружие и припасы военным на передовой на Украине, погиб в прошлом месяце», — говорится в сообщении.

Издание уточняет, что гражданин Великобритании жил в районе Ливерпуля и отбыл на Украину для участия в боевых действиях в апреле 2022 года.

Уточняется, что погибший числился в интернациональном легионе Украины.

Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило гибель наемника. Представитель ведомства заверил, что власти поддерживают семью погибшего.