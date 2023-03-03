Зеленский заявил о дефиците вооружений и боеприпасов у ВСУ

"Артиллерия - номер один, это то, что нам нужно. Как системы, так и амуниция, снаряды в большом количестве", - сказал Зеленский. По его утверждению, артиллерия нужна Украине не для того, чтобы наносить удары по территории России, а для того, чтобы попытаться вернуть под свой контроль регионы, которые Киев по-прежнему продолжает считать своими. Кроме того, Зеленский сообщил о дефиците самолетов. "Нам нужны самолеты. Не говорить или обещать, а просто обучать наших ребят и передавать самолеты", - отметил он.