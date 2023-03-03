В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
20 минут назад

Зеленский заявил о дефиците вооружений и боеприпасов у ВСУ

ТАССиещё 1

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают дефицит артиллерии, боеприпасов, военных самолетов и танков, сообщил в пятницу президент страны Владимир Зеленский. Выступая на совместной пресс-конференции в Киеве со своим латвийским коллегой Эгилсом Левитсом, Зеленский заявил, что в связи с нехваткой оружия и боеприпасов страны Запада должны ускорить их поставки Украине.

Зеленский заявил о дефиците вооружений и боеприпасов у ВСУ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Артиллерия - номер один, это то, что нам нужно. Как системы, так и амуниция, снаряды в большом количестве", - сказал Зеленский. По его утверждению, артиллерия нужна Украине не для того, чтобы наносить удары по территории России, а для того, чтобы попытаться вернуть под свой контроль регионы, которые Киев по-прежнему продолжает считать своими. Кроме того, Зеленский сообщил о дефиците самолетов. "Нам нужны самолеты. Не говорить или обещать, а просто обучать наших ребят и передавать самолеты", - отметил он.

Украинский президент также признал недостаток танков у ВСУ.

"Я считаю, что, как бы то ни было, мы получим танковую армию, - сказал он. - Наши вооруженные силы уже обучаются, скоро это будет. Но тем не менее есть определенный дефицит".

Отвечая на вопрос журналистки о том, как можно ускорить поставки оружия Киеву, Зеленский отметил, что нужно "публично говорить о том", чего не хватает.

"И страны, которые нам помогают, могут публично поддержать поставки нам того или иного оружия. Больше никаких секретов нет, какое у нас оружие", - сказал он.

Задавая вопрос, журналистка сообщила, что встречалась в городе Артемовске (украинское название - Бахмут), за который идут ожесточенные бои, с украинскими военными. По ее словам, они заявили о недостатке у них оружия, боеприпасов, военных самолетов и вертолетов.

Армия,СВО,Владимир Зеленский,
22
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий