На Украине начали копать еще одну линию рвов у границы с Белоруссией

Украинские военные начали копать еще одну линию рвов у границы с Белоруссией в Ровенской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава областной администрации Виталий Коваль.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«На границе с Белоруссией кипит работа. Мы ежедневно строим фортификационные и инженерные сооружения. Копаем вторую линию противотанковых рвов и возводим заграждения, используя тетраэдры (специальные бетонные конструкции)», — сообщил он.

Ранее власти Белоруссии заявили, что государственная граница охраняется в усиленном режиме. Также сообщалось, что в республике появятся подразделения, которые будут бороться с диверсионно-разведывательными группами.