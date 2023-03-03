Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США занимается тайной переброской американских наёмников на Украину. Об этом он рассказал журналисту Эндрю Наполитано на YouTube-канале Judging Freedom.
Макгрегор также добавил, что операцию спонсируют с помощью фиктивных компаний. По его словам, наёмниками становятся бывшие военные США.
«Это говорит о том, в каком отчаянии мы находимся», – заявил он.
По мнению бывшего советника, без такой помощи ВСУ не смогли бы использовать то вооружение, что было отправлено на Украину странами Запада. Такую же проблему Макгрегор ожидает и после отправки Киеву европейских танков – советник предположил, что вместе с тяжёлой техникой Запад отправит и собственных инструкторов.
Помимо этого, Макгрегор заявил, что в данный момент Украина полностью контролируется Белым домом.
«Мы решили до конца управлять этой лодкой, сколько бы айсбергов не было у нее на пути. А я считаю, что она уже напоролась на один и идет ко дну», – подытожил он.
Ранее Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «закончит тем, что будет жить где-то в пригороде Майами».