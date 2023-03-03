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1 час назад

Бывший советник Пентагона рассказал о тайной операции ЦРУ на Украине

Елена Прошина

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США занимается тайной переброской американских наёмников на Украину. Об этом он рассказал журналисту Эндрю Наполитано на YouTube-канале Judging Freedom.

Макгрегор также добавил, что операцию спонсируют с помощью фиктивных компаний. По его словам, наёмниками становятся бывшие военные США.

«Это говорит о том, в каком отчаянии мы находимся», – заявил он.

По мнению бывшего советника, без такой помощи ВСУ не смогли бы использовать то вооружение, что было отправлено на Украину странами Запада. Такую же проблему Макгрегор ожидает и после отправки Киеву европейских танков – советник предположил, что вместе с тяжёлой техникой Запад отправит и собственных инструкторов.

В Белом доме испугались заморозки конфликта на Украине

Помимо этого, Макгрегор заявил, что в данный момент Украина полностью контролируется Белым домом.

«Мы решили до конца управлять этой лодкой, сколько бы айсбергов не было у нее на пути. А я считаю, что она уже напоролась на один и идет ко дну», – подытожил он.

Ранее Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «закончит тем, что будет жить где-то в пригороде Майами».

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