В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
29 минут назад

Спрос на HIMARS в Азиатско-Тихоокеанском регионе вырос

Lenta.ru

Несколько стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) рассматривают возможность приобретения реактивных систем залпового огня High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS). О росте спроса на систему рассказал представитель ракетного подразделения компании Lockheed Martin Уэйн Харрисон, передает The Wall Street Journal.

Спрос на HIMARS в Азиатско-Тихоокеанском регионе вырос
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что три страны АТР проявили интерес к HIMARS. По словам Харрисона, возможный конфликт с Китаем и будущая модернизация системы, которая расширит ее противокорабельные возможности, повышают интерес к HIMARS в регионе. Австралия, США и Lockheed Martin работают над новым боеприпасом для поражения движущихся целей, который позволит уничтожать корабли с берега.

Из-за спроса на HIMARS Lockheed Martin увеличит производство с 48 до 96 систем в год. В компании добавили, что HIMARS можно перевозить в грузовом отсеке самолета C-130. Также система может поражать цели с палубы движущегося судна.

В феврале заместитель главного конструктора по ремонту и модернизации Ижевского электромеханического завода «Купол» Илья Рыков рассказал, что зенитные ракетные комплексы «Тор» смогут противостоять HIMARS после доработки.

В январе телеканал ABC News сообщил, что Австралия планирует закупить 20 систем HIMARS у США к 2026 году.

Армия,ИЭМЗ "Купол",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий