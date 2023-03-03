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34 минуты назад

В Сербии ответили на обвинения в поставках ракет Украине

Елена Прошина

Оборонное предприятие Сербии «Крушик» ответило на обвинения в том, что оно продаёт оружие на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Сербии ответили на обвинения в поставках ракет Украине
Фото: ТАССТАСС

В «Крушик» информацию о поставках Украине ракет «Град» назвали недостоверной.

«Продажи на этот рынок не было, также вообще не были заключены договоры об указанных количествах и кодификации», – отметило руководство предприятия.

Там также добавили, что вся информация в СМИ содержит в себе неполную информацию, которую «злонамеренно пытаются поставить в негативный контекст». Представители «Крушик» подчеркнули, что компания не заключала договор о поставках с турецкой компанией Arca Savunma Sanayi Ticaret Limited, которая была указана в документах как импортер.

В качестве ещё одного доказательства предприятие заявило о несоответствии реальной кодификации ракет «Град» с кодификацией, которая попала в СМИ.

«Также очевидно, что речь идет о совсем других ракетах, чем те, что на документе на нашем бланке. Кто-то намеренно хотел нанести ущерб "Крушику", но не понял, что использовал два документа, относящиеся к разным видам продукции», – заключили в компании.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Крушик» отправляет боеприпасы Украине через Турцию и Словакию. В СМИ также попали копии документов о приобретении и транспортировке боеприпасов.

Захарова отреагировала на сообщения о сербских ракетах на Украине

2 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала разъяснить ситуацию с возможными поставками сербского оружия Украине. Она также добавила, что эта тема вызывает у Москвы «глубокую озабоченность».

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