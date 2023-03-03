Украинские военные провели штабные учения на базе США в ФРГ

Украинские военнослужащие на текущей неделе провели штабные учения на одной из баз Соединенных Штатов в Германии. Об этом пишет The New York Times.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По данным газеты, во время штабных учений высокопоставленные американские генералы вместе со своими украинскими коллегами отработали варианты наступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что учения проводились для того, чтобы определить как ВСУ лучше действовать на поле боя и оценить связанные с этим риски. При этом Милли не стал раскрывать другие подробности данных учений.

В статье подчеркивается, что речь идет о наступлении которое Украина может предпринять в ближайшие месяцы.