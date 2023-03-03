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21 минуту назад

NYT: украинские военные провели штабные учения на базе США в ФРГ

Газета.Ru

Украинские военнослужащие на текущей неделе провели штабные учения на одной из баз Соединенных Штатов в Германии. Об этом пишет The New York Times.

Украинские военные провели штабные учения на базе США в ФРГ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным газеты, во время штабных учений высокопоставленные американские генералы вместе со своими украинскими коллегами отработали варианты наступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что учения проводились для того, чтобы определить как ВСУ лучше действовать на поле боя и оценить связанные с этим риски. При этом Милли не стал раскрывать другие подробности данных учений.

В статье подчеркивается, что речь идет о наступлении которое Украина может предпринять в ближайшие месяцы.

Ранее Марк Милли заявил в интервью Financial Times, что в текущем году Украине будет «очень, очень трудно вытеснить россиян» со всех занятых Россией территорий на Украине и в четырех новых регионах.

Армия,Марк Милли,
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