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56 минут назад

СМИ: генералы США и украинские военные провели учения по наступлению

Никита Бородкин

Украинские военные на этой неделе провели совместные учения с американскими высокопоставленными генералами по отработке наступления. Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times, они состоялись на одной из американских баз в Германии.

Как отметил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, украинцы приняли участие в учениях, чтобы «определить, как им лучше действовать», и оценить «связанные риски». При этом Милли отказался раскрыть детали учений.

По информации газеты, в «настольных» учениях использовались карты местности. Участники проработали варианты наступлений и отрепетировали варианты действий на случай различного развития ситуации.

Запад обучил около 50 тысяч украинских военных

Издание уточняет, что учения помогли выработать варианты стратегии, определить риски и преимущества различных действий. Не исключено, что в ближайшее время руководство Украины предпримет наступательные шаги, однако The New York Times подчеркивает, что окончательный выбор стоит за украинским командованием.

Армия,Видео,СВО,Марк Милли,
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