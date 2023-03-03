Украинские военные на этой неделе провели совместные учения с американскими высокопоставленными генералами по отработке наступления. Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times, они состоялись на одной из американских баз в Германии.

Как отметил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, украинцы приняли участие в учениях, чтобы «определить, как им лучше действовать», и оценить «связанные риски». При этом Милли отказался раскрыть детали учений.

По информации газеты, в «настольных» учениях использовались карты местности. Участники проработали варианты наступлений и отрепетировали варианты действий на случай различного развития ситуации.