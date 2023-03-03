Украинские военные на этой неделе провели совместные учения с американскими высокопоставленными генералами по отработке наступления. Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times, они состоялись на одной из американских баз в Германии.
Как отметил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, украинцы приняли участие в учениях, чтобы «определить, как им лучше действовать», и оценить «связанные риски». При этом Милли отказался раскрыть детали учений.
По информации газеты, в «настольных» учениях использовались карты местности. Участники проработали варианты наступлений и отрепетировали варианты действий на случай различного развития ситуации.
Издание уточняет, что учения помогли выработать варианты стратегии, определить риски и преимущества различных действий. Не исключено, что в ближайшее время руководство Украины предпримет наступательные шаги, однако The New York Times подчеркивает, что окончательный выбор стоит за украинским командованием.