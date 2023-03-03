Очевидец описал момент падения сбитого над ДНР самолета

«Я нахожусь в городе Кировское, это 20 километров от Енакиево. Был мощный хлопок в небе, и через пару мгновений уже было видно, как падает самолет. Через минуты три было видно, как катапультировались два летчика. Один полетел в сторону шахты, второй в сторону Ждановки», — описал момент падения собеседник «Ленты.ру».