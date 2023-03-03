Испанская "Санта Барбара" ремонтирует танки Leopard 2 для ВСУ

В настоящее время в дислоцированной в Сарагосе воинской части испанской армии осуществляется подготовка переброшенных туда боевиков ВСУ. Всего самолетом переправлено 55 человек. Они осваивают основные боевые танки Leopard 2A4.

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Пока в исправном состоянии находятся всего четыре машины. Еще шесть отправлены на ремонт в Севилью, где расположено предприятие Santa Barbara Sistemas. Оно известно, в том числе, производством по лицензии Leopard 2A6, а также бронетранспортеров BMR-600, разведывательных VEC-M1, 155-мм гаубиц SIAC, боевых машин пехоты Pizarro, модернизацией танков М60 и АМХ-30.

Всего сухопутные войска этого государства имеют на хранении 108 Leopard 2A4, и не исключено, что кроме этих десяти единиц со временем будут отправлены другие. Интересно, что ранее власти Испании жаловались на плохое состояние этой техники.

Многотонные бронированные "кошки" этой модификации также поставляются Польшей, Норвегией и Канадой. ВСУ еще получат Leopard 2A6 из Германии, Португалии и шведскую версию Leopard 2A5 Stridsvagn 122, всего около семи десятков единиц. Этого хватит лишь для формирования двух батальонов.