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42 минуты назад

Испанская "Санта Барбара" ремонтирует танки Leopard 2 для ВСУ

Российская Газетаиещё 1

В настоящее время в дислоцированной в Сарагосе воинской части испанской армии осуществляется подготовка переброшенных туда боевиков ВСУ. Всего самолетом переправлено 55 человек. Они осваивают основные боевые танки Leopard 2A4.

Испанская "Санта Барбара" ремонтирует танки Leopard 2 для ВСУ
Фото: WikipediaWikipedia

Пока в исправном состоянии находятся всего четыре машины. Еще шесть отправлены на ремонт в Севилью, где расположено предприятие Santa Barbara Sistemas. Оно известно, в том числе, производством по лицензии Leopard 2A6, а также бронетранспортеров BMR-600, разведывательных VEC-M1, 155-мм гаубиц SIAC, боевых машин пехоты Pizarro, модернизацией танков М60 и АМХ-30.

Всего сухопутные войска этого государства имеют на хранении 108 Leopard 2A4, и не исключено, что кроме этих десяти единиц со временем будут отправлены другие. Интересно, что ранее власти Испании жаловались на плохое состояние этой техники.

Многотонные бронированные "кошки" этой модификации также поставляются Польшей, Норвегией и Канадой. ВСУ еще получат Leopard 2A6 из Германии, Португалии и шведскую версию Leopard 2A5 Stridsvagn 122, всего около семи десятков единиц. Этого хватит лишь для формирования двух батальонов.

Кроме того, ожидается около сотни еще менее совершенных Leopard 1, которые вооружены 105-мм нарезными пушками, ограниченно годными для борьбы с современными танками.

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