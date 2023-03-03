Россия заявила о планах США на долгосрочную военную поддержку ВСУ

В МИД отметили, что в годовщину начала специальное военной операции Москвы на Украине Вашингтон объявил об очередном пакете военной помощи Киеву на два миллиарда долларов. Отмечается, что в него войдут несколько типов беспилотников, авиационный комплекс «CyberLux К8», боеприпасы для РСЗО «HIMARS» и ракетные системы с лазерным наведением, снаряды, оборудование для разминирования и радиоэлектронные средства защиты.