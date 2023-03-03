На Украине задумали выйти из соглашения о помощи семьям погибших в Афганистане военных

Представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил о том, что кабмин подготовил законопроект о выходе государства из соглашения о госпомощи семьям военных, погибших в Афганистане и других странах. Об этом пишет RT.

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Он уточнил, что проект закона уже одобрен. Он направлен на то, чтобы лишить госпомощи украинцев, чьи родственники погибли в странах, где велись боевые действия.

Ранее генсек СНГ Сергей Лебедев, заявил, что Украина по-прежнему юридически является частью содружества, но не подписала около 20% договоров, действующих под его эгидой.

Осенью 2022 года Мельничук сообщил, что его страна отказалась от соглашения о пенсиях, которое действовало в рамках СНГ.