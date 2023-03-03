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16 минут назад

Рогов сообщил, что ВСУ обстреливают Энергодар

ТАСС

Украинские военные обстреливают Энергодар, в районе промзоны недалеко от Запорожской АЭС произошло не менее семи взрывов. Об этом сообщил в пятницу в своем Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Рогов сообщил, что ВСУ обстреливают Энергодар
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В городе энергетиков, в котором расположена крупнейшая в Европе Запорожская АЭС, слышны взрывы. Звуки прилетов (не менее семи) наиболее громко были слышны горожанам в районе промзоны, расположенной недалеко от ЗАЭС", - написал Рогов.

Россия неоднократно привлекала внимание международного сообщества к обстрелам Запорожской АЭС с украинской стороны. Однако в отчете Международного агентства по атомной энергии, миссия которого побывала на станции в начале сентября прошлого года, лишь выражалась озабоченность в этой связи, без указания с какой стороны ведется огонь по атомной станции.

Армия,Владимир Рогов,МАГАТЭ,
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