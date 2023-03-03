В белорусское ополчение призовут пенсионеров и женщин

«Кого будут призывать? Это будут те люди, которые по определенным причинам не могут быть мобилизованы. Это те, кто достиг пенсионного возраста, но они готовы защищать свою родину, готовы защищать свой дом, свои семьи. Если говорить, мужчина это или женщина, то это все равно. Женщины, кстати, более боевые иногда бывают, чем мужчины», — заявил Кубраков.