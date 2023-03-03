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23 минуты назад

В Китае назвали главный источник ядерной угрозы в мире

Никита Бородкин

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что главным источником «ядерной угрозы» в мире являются в США. Как сообщает РИА Новости, во время брифинга дипломат подчеркнула, что Вашингтон раскручивает слухи о ядерной опасности со стороны Пекина, чтобы найти предлог для расширения своего арсенала стратегического вооружения.

Накануне помощница президента США по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл заявила, что Соединенным Штатам следует поддерживать контакты с Китаем, чтобы снизить угрозы в ядерной сфере на фоне растущего запаса боеголовок у Пекина.

Комментируя эти слова Мао Нин подчеркнула, что Китай всегда занимал взвешенную позицию в своей ядерной политике и твердо придерживается оборонительной стратегии, поддерживая ядерные силы на самом низком уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности. Вместе с тем США в последние годы агрессивно модернизируют свою «ядерную триаду», постоянно усиливая роль ядерного оружия в политике нацбезопасности.

США создают средства нейтрализации ядерного оружия России

Она подчеркнула, что США являются «крупнейшим источником ядерной угрозы. Мао Нин призвала США тщательно обдумать свою ядерную политику, уменьшить роль ядерного оружия для себя, а также предпринимать шаги для снижения рисков и поддержания глобальной безопасности.

Армия,Видео,Мао Нин,
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