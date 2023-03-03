В Китае назвали главный источник ядерной угрозы в мире

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что главным источником «ядерной угрозы» в мире являются в США. Как сообщает РИА Новости, во время брифинга дипломат подчеркнула, что Вашингтон раскручивает слухи о ядерной опасности со стороны Пекина, чтобы найти предлог для расширения своего арсенала стратегического вооружения.

Накануне помощница президента США по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл заявила, что Соединенным Штатам следует поддерживать контакты с Китаем, чтобы снизить угрозы в ядерной сфере на фоне растущего запаса боеголовок у Пекина.

Комментируя эти слова Мао Нин подчеркнула, что Китай всегда занимал взвешенную позицию в своей ядерной политике и твердо придерживается оборонительной стратегии, поддерживая ядерные силы на самом низком уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности. Вместе с тем США в последние годы агрессивно модернизируют свою «ядерную триаду», постоянно усиливая роль ядерного оружия в политике нацбезопасности.