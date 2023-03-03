В Белоруссии создадут подразделения для борьбы с ДРГ

Министерство внутренних дел (МВД) Белоруссии займется созданием спецподразделений, которые будут ориентированы на борьбу с диверсионно-разведывательными группами и работу с беспилотниками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Ивана Кубракова.

Фото: Министерство обороны Великобритании Министерство обороны Великобритании

По его словам, сейчас перед республикой стоит угроза проникновения вооруженных групп со стороны других государств.

«То есть подготавливают полноценные диверсионно-разведывательные группы для того, чтобы прийти сюда и устраивать террористические акты. Должны быть специально подготовленные подразделения, способные противостоять этим группам», — сказал министр.

Он добавил, что такие подразделения будут комплектоваться только военнослужащими-контрактниками и представлять собой малые по численности группы.