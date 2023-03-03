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47 минут назад

В Белоруссии создадут подразделения для борьбы с ДРГ

Lenta.ru

Министерство внутренних дел (МВД) Белоруссии займется созданием спецподразделений, которые будут ориентированы на борьбу с диверсионно-разведывательными группами и работу с беспилотниками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Ивана Кубракова.

В Белоруссии создадут подразделения для борьбы с ДРГ
Фото: Министерство обороны ВеликобританииМинистерство обороны Великобритании

По его словам, сейчас перед республикой стоит угроза проникновения вооруженных групп со стороны других государств.

«То есть подготавливают полноценные диверсионно-разведывательные группы для того, чтобы прийти сюда и устраивать террористические акты. Должны быть специально подготовленные подразделения, способные противостоять этим группам», — сказал министр.

Он добавил, что такие подразделения будут комплектоваться только военнослужащими-контрактниками и представлять собой малые по численности группы.

«Это подготовленные сотрудники, которые оснащены новейшими образцами техники и вооружения. (...) Сегодня именно эта спецтехника используется на Украине. Поэтому не стоим на месте — двигаемся, обучаемся управлению БПЛА», — заключил Кубраков.

Армия,Иван Кубраков,
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