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11 минут назад

Актера московского театра узнали среди членов украинской ДРГ

Мослента

Актера московского Театра Луны Кирилла Канахина узнали среди членов украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), совершившей атаку на Брянскую область. О сходстве одного из диверсантов с артистом сообщает Telegram-канал Mash.

Актера московского театра узнали среди членов украинской ДРГ
Фото: МослентаМослента

В беседе с РИА Новости художественный руководитель театра Евгений Герасимов сказал, что правоохранители не обращались к нему по поводу Канахина.

«Я не могу охарактеризовать его, лет пять-шесть назад уволился», — уточнил он.

Информацию о давнем уходе актера из Театра Луны подтвердила художник по костюмам Анастасия Проханова.

Мать Канахина сообщила РИА Новости, что человек на фото и видео диверсантов похож на ее сына, но не подтвердила его участие в атаке.

Ранее в Москве задержали с наркотиками актера Радмила Хайрутдинова, известного по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия». Инспекторы ДПС на проспекте Мира остановили такси, в котором находился артист.

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