В Германии придумали способ организовать бесперебойные поставки оружия ВСУ

Одним из возможных способов организовать бесперебойные поставки боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ) может стать перенос часть оружейных производств Германии в США. Как уточняет со ссылкой на источник Bloomberg, этот вариант уже обдумывают в Берлине.

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Журналисты агентства утверждают, что на предстоящей встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем президент США Джо Байден будет оказывать давление на немецкого политика из-за недостаточного количества поставляемых Киеву боеприпасов. Возможным решением проблемы может стать перенос части оружейных производств Германии в США.