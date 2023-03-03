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35 минут назад

Резников выразил уверенность в передаче истребителей Киеву

Алиса Селезнёва

Западные страны рано или поздно передадут Украине боевые самолеты, вероятно, организовав для этого коалицию. Такое мнение в интервью газете Bild высказал глава Минобороны Украины Алексей Резников.

Резников выразил уверенность в передаче истребителей Киеву
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я думаю, что будет снова некая коалиция. Мы получим какой-то основной самолет и другие типы», - пояснил он.

При этом, комментируя отказ канцлера Германии Олафа Шольца от передачи Украине истребителей, Алексей Резников напомнил, что немецкая сторона изначально не собиралась предоставлять и танки. Однако затем они все же были переданы Киеву.

Ранее Германия объявила о передаче киевскому режиму танков Leopard 2. На первом этапе поставки включают 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. При этом было заявлено о планах создать «танковый альянс» – коалицию европейских стран, которые будут отправлять танки в качестве военной помощи Украине. Позже две страны из альянса отказались участвовать в отправке Leopard 2.

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При этом канцлер Олаф Шольц озвучил три принципа, которыми Берлин намерен руководствоваться в вопросе украинского кризиса. Это оказание военной и финансовой помощи Киеву, недопущение эскалации конфликта с перерастанием в войну НАТО и России, а также совместные действия с союзниками.

Армия,Олаф Шольц,Алексей Резников,НАТО,
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