Командир украинских войск с позывным Мадьяр заявил, что его подразделению приказали немедленно покинуть Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает РИА Новости.
В своих соцсетях он не уточнил причины отвода войск, однако отметил, что приказ дали в «критический момент» для города, после того как, его «Птицы Мадьяра» провели в нем 110 дней боевых дежурств.
«Я в первую очередь военный, поэтому не буду комментировать приказы командования обороны Артемовска. Выполняем приказ», — заявил он.
Напомним, что Артемовск находится на подконтрольной украинским властям части ДНР к северу от Горловки. Он считается важным транспортным узлом для снабжения Вооруженных сил Украины в Донбассе.
Ранее член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая. По его словам, с военной точки зрения смысла отстаивать город любой ценой нет, особенно в ситуации, когда российские войска перерезали почти все пути снабжения.