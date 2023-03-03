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49 минут назад

СМИ: украинским войскам приказали немедленно покинуть Артемовск

Никита Бородкин

Командир украинских войск с позывным Мадьяр заявил, что его подразделению приказали немедленно покинуть Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает РИА Новости.

В своих соцсетях он не уточнил причины отвода войск, однако отметил, что приказ дали в «критический момент» для города, после того как, его «Птицы Мадьяра» провели в нем 110 дней боевых дежурств.

«Я в первую очередь военный, поэтому не буду комментировать приказы командования обороны Артемовска. Выполняем приказ», — заявил он.

Напомним, что Артемовск находится на подконтрольной украинским властям части ДНР к северу от Горловки. Он считается важным транспортным узлом для снабжения Вооруженных сил Украины в Донбассе.

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Ранее член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая. По его словам, с военной точки зрения смысла отстаивать город любой ценой нет, особенно в ситуации, когда российские войска перерезали почти все пути снабжения.

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