В Южной Корее исключили возможность поставки боеприпасов Украине

Власти Южной Кореи не поставляют летальные вооружения Украине , заявили в минобороны республики, передает ТАСС. По информации агентства, Сеул не собирается менять этот принцип в рамках диалога с США по новой поставке боеприпасов.

«Мы активно поддерживаем предоставление гуманитарной помощи, но не будем поставлять летальное оружие Украине. Мы можем сказать, что конечным получателем боеприпасов станут США», — отметили в минобороны Южной Кореи.

Информация о том, что южнокорейская сторона якобы может продать США боеприпасы для артиллерийских установок, а затем отправить их на Украину, появилась в СМИ еще в ноябре прошлого года. Впоследствии Сеул не раз опровергал подобные предположения, называя конечным получателем именно Вашингтон, а местные медиа отмечали доставку снарядов американской стороне.