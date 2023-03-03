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21 минуту назад

В Южной Корее исключили возможность поставки боеприпасов Украине

Газета.Ruиещё 1

Власти Южной Кореи не поставляют летальные вооружения Украине, заявили в минобороны республики, передает ТАСС. По информации агентства, Сеул не собирается менять этот принцип в рамках диалога с США по новой поставке боеприпасов.

В Южной Корее исключили возможность поставки боеприпасов Украине
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мы активно поддерживаем предоставление гуманитарной помощи, но не будем поставлять летальное оружие Украине. Мы можем сказать, что конечным получателем боеприпасов станут США», — отметили в минобороны Южной Кореи.

Информация о том, что южнокорейская сторона якобы может продать США боеприпасы для артиллерийских установок, а затем отправить их на Украину, появилась в СМИ еще в ноябре прошлого года. Впоследствии Сеул не раз опровергал подобные предположения, называя конечным получателем именно Вашингтон, а местные медиа отмечали доставку снарядов американской стороне.

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