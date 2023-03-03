Мобилизация: последние новости на сегодня 3 марта 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 3 марта 2023, в материале «Рамблера».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Военкор Сладков рассказал, в каком случае мобилизованные попадают на первую линию СВО

Видео дня

Стало известно, в каком случае мобилизованные россияне попадают на первую линию проведения специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Говорит Москва» со ссылкой на российского военного корреспондента Александра Сладкова.

По его словам, военнослужащие проходят скрупулезную подготовку, а после отправляются на вторую линию СВО. Попасть на первую линию можно в добровольном порядке. Однако в бой отправляют после длительного несения службы во второй линии обороны.

Также Сладков отметил, что по уровню подготовки российская пехота превосходит иностранную и украинскую.

Власти Бурятии выделили 60 млн рублей на помощь мобилизованным

Власти Бурятии выделяют средства на закупку техники и обмундирования для мобилизованных, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу региона Алексея Цыденова.

По его словам, речь идет о сумме в 60 миллионов рублей. Средства рассчитаны на бойцов, находящихся на фронте. Отмечается, что закупка ведется в оперативном режиме. Цыденов назвал безопасность и эффективность воинов приоритетом.

Бойцы получат квадрокоптеры, системы доставки и сброса груза, экшен-камеры, тепловизионные прицелы, тепловизионные монокуляры, наборы инструментов, костюмы различной модификации, обувь, генераторы, УАЗ-пикап.

Беглов: В Петербурге создан широкий комплекс мер поддержки участников СВО и их семей

В Санкт-Петербурге работает комплекс мер поддержки участников специальной военной операции и их семей, сообщает gorod-plus.tv со ссылкой на заявление губернатора Александра Беглова.

По его словам, все служащие по контракту, а также мобилизованные граждане города получили единовременную материальную помощь. Также средства выплачиваются военнослужащим, бойцам нацгвардии и гражданам со специальным званием полиции в случае ранений, контузий или травм. Семьи погибших бойцов получают по 2 миллиона рублей.

Также власти организовали медицинскую реабилитацию воинов. С каждым человеком работают врачи физической и реабилитационной медицины, физиотерапевты, рефлексотерапевты, инструкторы лечебной физкультуры, психологи.