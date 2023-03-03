Спецоперация на Украине 3 марта: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 3 марта 2023 года.

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В ДНР сообщили о погибшем из-за обстрелов ВСУ мирном жителе

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли ДНР 23 раза, сообщает ТАСС.

Киев выпустил 62 снаряда. В результате ударов погиб мирный житель, еще один человек получил травмы.

Киев применил ствольную артиллерию калибра 152 мм и 155 мм. Огонь велся по населенным пунктам: Гольмовский, Горловка, Донецк, Никольское, Пантелеймоновка и район Ясиноватой.

В результате удара повреждены три домостроения. Ранее было зафиксировано 30 обстрелов со стороны Украины.

Российские десантники пресекли попытку прорыва ВСУ в ЛНР

Десантники России предотвратили прорыв войск Украины в ЛНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира подразделения.

По его словам, украинские Вооруженные силы предприняли попытку подойти к переднему краю. Этого удалось избежать благодаря ведению разведки, которая осуществлялась как с наблюдательных постов, так и с воздуха. Солдаты Украины были обнаружены еще на подступах.

После этого по ним был нанесен минометный удар. Отмечается, что противник разбежался по лесу. Однако врага вычислили с воздуха и ликвидировали с помощью гранатометов.

В подполье Николаева заявили об уничтожении базы украинских диверсантов

В Николаеве уничтожена украинская база диверсантов-подводников, сообщает РИА Новости.

Это удалось сделать благодаря переданным России координатам. На этой базе инструкторы из Великобритании готовили подводные беспилотники. Они должны были атаковать российские корабли.

Отряд диверсантов-подводников Украина планировала сформировать на острове Майский. По словам собеседника агентства, были переданы координаты данной тренировочной базы, после чего она была уничтожена российской армией. Склад с боеприпасами был полностью ликвидирован.