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18 минут назад

В Балтийском море начались учения малых кораблей с ракетными комплексами "Калибр"

Газета.Ruиещё 2

В Балтийском море начались учения малых ракетных кораблей, оснащенных крылатыми ракетами "Калибр". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота России.

В Балтийском море начались учения кораблей с ракетными комплексами "Калибр"
Фото: Ленинградский судостроительный завод «Пелла»Ленинградский судостроительный завод «Пелла»

В учениях принимают участие корабли проекта "Каракурт" - "Одинцово" и "Советск", а также малый ракетный корабль проекта "Буян-М" "Зеленый Дол" и ракетный катер "Димитровград".

Экипажи кораблей отработают элементы противокорабельной и противовоздушной обороны, в том числе уклонения от противокорабельных ракет.

В рамках учений будет имитирован бой с корабельными ударными группировками условного противника. Ракетные корабли "Каракурт" были разработаны в центральном морском конструкторском бюро "Алмаз".

Помимо ударного комплекса "Калибр", они оснащены зенитным комплексом "Панцирь-М", средствами радиолокационной борьбы, противодиверсионным вооружением и переносными ЗРК. Корабли проекта "Буян-М" отличаются увеличенным водоизмещением и оборудованы высокоточным ракетным оружием большой дальности – комплексом "Калибр-НК". Они были разработаны для защиты прибрежной экономической зоны России.

Ранее в ходе учений Балтийского флота был отработан перехват дронов, атакующих промышленные объекты.

Армия,ЦМКБ Алмаз,
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