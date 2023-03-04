В Балтийском море начались учения кораблей с ракетными комплексами "Калибр"

В Балтийском море начались учения малых ракетных кораблей, оснащенных крылатыми ракетами "Калибр". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота России.

Фото: Ленинградский судостроительный завод «Пелла» Ленинградский судостроительный завод «Пелла»

В учениях принимают участие корабли проекта "Каракурт" - "Одинцово" и "Советск", а также малый ракетный корабль проекта "Буян-М" "Зеленый Дол" и ракетный катер "Димитровград".

Экипажи кораблей отработают элементы противокорабельной и противовоздушной обороны, в том числе уклонения от противокорабельных ракет.

В рамках учений будет имитирован бой с корабельными ударными группировками условного противника. Ракетные корабли "Каракурт" были разработаны в центральном морском конструкторском бюро "Алмаз".

Помимо ударного комплекса "Калибр", они оснащены зенитным комплексом "Панцирь-М", средствами радиолокационной борьбы, противодиверсионным вооружением и переносными ЗРК. Корабли проекта "Буян-М" отличаются увеличенным водоизмещением и оборудованы высокоточным ракетным оружием большой дальности – комплексом "Калибр-НК". Они были разработаны для защиты прибрежной экономической зоны России.