Стало известно о неудачной попытке прорыва ВСУ в ЛНР

Российские десантники пресекли попытку прорыва украинских подразделений на линии боевого соприкосновения в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом РИА Новости рассказал командир подразделения с позывным Самара.

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По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) хотели подойти к переднему краю. Разведка обнаружила их еще на подступах, после чего по ним открыли огонь из минометов и гранатометов. Противник разбежался разрозненными группами по лесу и был уничтожен. Самара отметил, что на некоторых участках расстояние до противника достигало 80 метров.

Ранее командир минометного расчета с позывным Антип рассказал, что киевское командование бросает солдат ВСУ на оборудование позиций даже под артобстрелами, не считаясь с потерями.

«Мы пристрелялись уже туда, то есть противник точно знает, что ответ будет, и они все равно туда лезут и лезут», — заявил он.