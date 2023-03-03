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13 минут назад

Стало известно о неудачной попытке прорыва ВСУ в ЛНР

Lenta.ru

Российские десантники пресекли попытку прорыва украинских подразделений на линии боевого соприкосновения в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом РИА Новости рассказал командир подразделения с позывным Самара.

Стало известно о неудачной попытке прорыва ВСУ в ЛНР
Фото: ТАССТАСС

По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) хотели подойти к переднему краю. Разведка обнаружила их еще на подступах, после чего по ним открыли огонь из минометов и гранатометов. Противник разбежался разрозненными группами по лесу и был уничтожен. Самара отметил, что на некоторых участках расстояние до противника достигало 80 метров.

Ранее командир минометного расчета с позывным Антип рассказал, что киевское командование бросает солдат ВСУ на оборудование позиций даже под артобстрелами, не считаясь с потерями.

«Мы пристрелялись уже туда, то есть противник точно знает, что ответ будет, и они все равно туда лезут и лезут», — заявил он.

23 февраля подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказывал, что ВСУ укрепляют запасные позиции на случай прорыва обороны на двух направлениях — купянском и краснолиманском. Эксперт уточнил, что вторая и третья линии обороны ВСУ на данных направлениях усилены личным составом, а также противотанковыми огневыми средствами и переносными зенитно-ракетными комплексами.

США в пятницу объявят о новом пакете военной помощи ВСУ

Армия,Андрей Марочко,
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