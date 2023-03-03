Российская подлодка выполнила стрельбу «Калибром» из Японского моря

Российская дизель-электрическая подлодка «Петропавловск-Камчатский» выполнила стрельбу крылатой ракетой «Калибр» из Японского моря по наземной мишени в рамках боевой подготовки.

Об этом, как сообщает РИА Новости, заявили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.