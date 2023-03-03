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1 час назад

Российская подлодка выполнила стрельбу «Калибром» из Японского моря

RT на русском

Российская дизель-электрическая подлодка «Петропавловск-Камчатский» выполнила стрельбу крылатой ракетой «Калибр» из Японского моря по наземной мишени в рамках боевой подготовки.

Российская подлодка выполнила стрельбу «Калибром» из Японского моря
Фото: ТАССТАСС

Об этом, как сообщает РИА Новости, заявили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

«Ракетная стрельба выполнялась по береговой цели, имитирующей огневую позицию условного противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ракета успешно поразила назначенную цель, расположенную в Хабаровском крае.

Дальность стрельбы превысила 1000 километров.

Ранее корабельная группа ТОФ провела учения на Камчатке.

Также корвет ТОФ «Герой России Алдар Цыденжапов» поразил учебную цель в акватории Японского моря.

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