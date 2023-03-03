Российский посол раскрыл еще одну угрозу для Москвы

Танки западных стран, которые передаются Киеву, не представляют угрозу для России, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на заявление российского посол в Великобритании Андрея Келина.

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По его словам, иная ситуация складывается с оружием дальнего радиуса действия, которое обещает поставить Украине Лондон. Как указал дипломат, страны Запада не стали поставлять такое оружие или сообщили, что будут воздерживаться от этого. Исключением стала Великобритания, которая прямо заявляет, что намерена передать оружие дальнего радиуса действия армии бывшей советской республики.

Келин отметил, что оружие дальнего радиуса действия является серьезной угрозой для Москвы, так как с его помощью могут наноситься удары по целям, которые находятся далеко от ведущихся боев. Посол не исключил, что такое оружие будет использоваться Киевом против российских гражданских объектов.