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37 минут назад

Российский посол раскрыл еще одну угрозу для Москвы

Елена Прошина

Танки западных стран, которые передаются Киеву, не представляют угрозу для России, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на заявление российского посол в Великобритании Андрея Келина.

Российский посол раскрыл еще одну угрозу для Москвы
Фото: ТАССТАСС

По его словам, иная ситуация складывается с оружием дальнего радиуса действия, которое обещает поставить Украине Лондон. Как указал дипломат, страны Запада не стали поставлять такое оружие или сообщили, что будут воздерживаться от этого. Исключением стала Великобритания, которая прямо заявляет, что намерена передать оружие дальнего радиуса действия армии бывшей советской республики.

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Келин отметил, что оружие дальнего радиуса действия является серьезной угрозой для Москвы, так как с его помощью могут наноситься удары по целям, которые находятся далеко от ведущихся боев. Посол не исключил, что такое оружие будет использоваться Киевом против российских гражданских объектов.

Дипломат напомнил, что уже полученные Украиной системы от западных стран используются для обстрелов гражданских объектов в Донбассе. С целью предотвращения данной угрозы российские власти будет вынуждены продвигаться вглубь Украины, отодвигая линию фронта. Тем самым, Запад, предоставляя дальнобойное оружие, сам разрушает бывшую советскую республику.

Армия,Андрей Келин,
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