В Пентагоне заявили о готовности к переговорам с Минобороны России

«Министр Остин ясно дал понять, что он всегда открыт для контактов», — указал Райдер .

Он подчеркнул важность сохранения открытыми каналов коммуникаций с государствами, обладающими ядерным оружием. При этом пресс-секретарь добавил, что в настоящий момент планы по проведению телефонных переговоров или встречи Шойгу с Остином отсутствуют.

Ранее Райдер заявил, что США не стремятся к вооруженному конфликту с Россией. По его словам, Вашингтон не находится в состоянии войны с Москвой, его внимание сосредоточено исключительно на поддержке Украины.