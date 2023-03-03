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14 минут назад

В Пентагоне заявили о готовности к переговорам с Минобороны России

Lenta.ru

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил о готовности министра обороны США Ллойда Остина к потенциальным переговорам с российским коллегой Сергеем Шойгу. Его слова приводят «Известия».

В Пентагоне заявили о готовности к переговорам с Минобороны России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Министр Остин ясно дал понять, что он всегда открыт для контактов», — указал Райдер.

Он подчеркнул важность сохранения открытыми каналов коммуникаций с государствами, обладающими ядерным оружием. При этом пресс-секретарь добавил, что в настоящий момент планы по проведению телефонных переговоров или встречи Шойгу с Остином отсутствуют.

Ранее Райдер заявил, что США не стремятся к вооруженному конфликту с Россией. По его словам, Вашингтон не находится в состоянии войны с Москвой, его внимание сосредоточено исключительно на поддержке Украины.

Армия,Патрик Райдер,Ллойд Остин,Сергей Шойгу,Минобороны России,Пентагон,
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