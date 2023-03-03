Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Киев в ночь на 3 марта обстрелял Донецк , сообщает РИА Новости.

Украинские войска выпустили по Киевскому району города шесть снарядов калибра 155 миллиметров, которые используют страны, входящие в Североатлантический альянс. Огонь велся в направлении населенного пункта Ласточкино – город Донецк.