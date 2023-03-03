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1 час назад

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Елена Прошина

Киев в ночь на 3 марта обстрелял Донецк, сообщает РИА Новости.

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Фото: ТАССТАСС

Украинские войска выпустили по Киевскому району города шесть снарядов калибра 155 миллиметров, которые используют страны, входящие в Североатлантический альянс. Огонь велся в направлении населенного пункта Ласточкино – город Донецк.

Киевский район граничит с центральным Ворошиловским.

Украина использует гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, которые были поставлены Соединенными Штатами. Также обстрел ведется артиллерийскими установками PzH 2000 немецкого производства, САУ Krab (Польша) и французскими САУ CAESAR.

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