Украинские войска выпустили по Киевскому району города шесть снарядов калибра 155 миллиметров, которые используют страны, входящие в Североатлантический альянс. Огонь велся в направлении населенного пункта Ласточкино – город Донецк.
Киевский район граничит с центральным Ворошиловским.
Украина использует гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, которые были поставлены Соединенными Штатами. Также обстрел ведется артиллерийскими установками PzH 2000 немецкого производства, САУ Krab (Польша) и французскими САУ CAESAR.