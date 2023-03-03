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Российские Су-25 уничтожили опорные пункты ВСУ

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Российские штурмовики Су-25 «Грач» уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Об этом рассказал российский военный позывным «Саймон», передает РИА Новости.

Российские Су-25 уничтожили опорные пункты ВСУ
© ТАСС

По словам военного, важные цели выявили российские разведчики.

«Бойцы оперативно передали координаты этих объектов в штаб, и по выявленным целям тут же отработали наши летающие танки», — добавил он, отметив, что все цели были успешно поражены.

«Противник понес потери численностью до роты личного состава», — заключил «Саймон».

Уточняется, что при авианалете использовались бомбы ФАБ-500, а для объективного контроля использовался современный российский комплекс оптико-электронной разведки «Ирония».

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