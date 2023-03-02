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12 минут назад

США в пятницу объявят о новом пакете военной помощи ВСУ

Илья Родин

Соединенные Штаты в пятницу, 3 марта, объявят о новом пакете военной помощи украинским военным, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет РИА «Новости».

США в пятницу объявят о новом пакете военной помощи ВСУ
Фото: 

Кирби подчеркнул, что 3 марта у Вашингтона «будет очередной пакет военной помощи Украине».

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По словам чиновника, в него войдут разнообразные боеприпасы к тем видам военной техники, которые были поставлены украинским военным в предшествующих пакетах.

Ранее китайские дипломаты обвинили США в том, что они называют себя сторонниками мира, а на деле наживаются на украинском конфликте.

Армия,Джон Кирби,
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