США в пятницу объявят о новом пакете военной помощи ВСУ

Соединенные Штаты в пятницу, 3 марта, объявят о новом пакете военной помощи украинским военным, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет РИА «Новости».

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Кирби подчеркнул, что 3 марта у Вашингтона «будет очередной пакет военной помощи Украине».

По словам чиновника, в него войдут разнообразные боеприпасы к тем видам военной техники, которые были поставлены украинским военным в предшествующих пакетах.