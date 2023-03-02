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58 минут назад

В США призвали Киев показать прогресс в боевых действиях

Илья Родин

Полковник КМП США в отставке Марк Кансиан предупредил, что в западных странах наблюдается усталость от конфликта на Украине. Он добавил, что если Киев не сможет провести успешное наступление, то поставки вооружений и военной техники полностью или частично прекратятся, пишет Newsweek.

В США призвали Киев показать прогресс в боевых действиях
Фото: globallookpress.com globallookpress.com

«Важно показать прогресс на поле боя», - заметил Марк Кансиан

Эксперт пояснил, что Вашингтон и Брюссель постепенно начинают выражать недовольство при получении очередных запросов на оружие со стороны Киева.

В США заявили, что не стремятся к вооруженному конфликту с Россией

Кансиан отметил, что в настоящее время ситуация складывается для ВСУ не лучшим образом.

По мнению полковника, в ближнесрочной перспективе будет ясно, «как обстоит дело». Он резюмировал, что отсутствие военных успехов со стороны украинских военных будет трактоваться в Соединенных Штатах и ЕС как победа России.

Ранее в Китае предположили, что победа России в украинском конфликте нанесет существенный удар по репутации западных государств.

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