Полковник КМП США в отставке Марк Кансиан предупредил, что в западных странах наблюдается усталость от конфликта на Украине. Он добавил, что если Киев не сможет провести успешное наступление, то поставки вооружений и военной техники полностью или частично прекратятся, пишет Newsweek.

«Важно показать прогресс на поле боя», - заметил Марк Кансиан

Эксперт пояснил, что Вашингтон и Брюссель постепенно начинают выражать недовольство при получении очередных запросов на оружие со стороны Киева.

Кансиан отметил, что в настоящее время ситуация складывается для ВСУ не лучшим образом.

По мнению полковника, в ближнесрочной перспективе будет ясно, «как обстоит дело». Он резюмировал, что отсутствие военных успехов со стороны украинских военных будет трактоваться в Соединенных Штатах и ЕС как победа России.