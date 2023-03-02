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9 минут назад

В США заявили, что не стремятся к вооруженному конфликту с Россией

Елена Прошина

В Пентагоне отвергли обвинения в предоставлении Украине данных для ударов на территории России. Кроме того, ведомство ещё раз подчеркнуло, что США не стремятся к вооружённому столкновению с Москвой. Об этом сообщает ТАСС.

В Пентагоне заявили о нежелании воевать с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сообщил представитель Пентагона, Белый дом не связан с деятельностью украинских диверсантов на территории России. В ведомстве также добавили, что США оказывают Украине помощь только в ведении боевых действий на её собственной территории.

Кроме того, министр обороны США заявил о своей готовности к переговорам с Россией, но на данный момент ему не поступало таких предложений.

Ранее группа диверсантов из Украины проникла в приграничный район Брянской области.

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