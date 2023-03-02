В Пентагоне заявили о нежелании воевать с Россией

В Пентагоне отвергли обвинения в предоставлении Украине данных для ударов на территории России. Кроме того, ведомство ещё раз подчеркнуло, что США не стремятся к вооружённому столкновению с Москвой. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщил представитель Пентагона, Белый дом не связан с деятельностью украинских диверсантов на территории России. В ведомстве также добавили, что США оказывают Украине помощь только в ведении боевых действий на её собственной территории.

Кроме того, министр обороны США заявил о своей готовности к переговорам с Россией, но на данный момент ему не поступало таких предложений.