В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
25 минут назад

В Китае предрекли Западу поражение в противостоянии с Россией

Lenta.ruиещё 2

Бывший главный редактор китайского издания Global Times Ху Сицзинь предрек Вашингтону и его союзникам поражение в противостоянии с Россией.

В Китае предрекли Западу поражение в противостоянии с Россией
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Он подчеркнул, что не следует недооценивать возможности Москвы, указав, что ее военно-промышленный потенциал намного больше, чем у большинства государств. «Россия в одиночку уже может противостоять всему Западу на Украине», — отметил Сицзинь. По его словам, политика западных стран оказалась не настолько эффективной, насколько они рассчитывали, и победить Россию им оказалось гораздо сложнее, чем ожидалось.

Сицзинь добавил, что прогнозы Запада, предполагавшего, что Россия к настоящему моменту уже развалится, не оправдались. Он также напомнил о достижениях Москвы. В частности, отметил бывший главред, ей удалось практически полностью окружить Артемовск.

Ранее газета New York Times сообщила о провалившихся попытках Запада изолировать Россию. В качестве объяснения издание указало, что ряд стран, воздержавшихся от голосования по резолюции Генассамблеи ООН с требованием к России остановить спецоперацию на Украине, позже оказали Москве экономическую или дипломатическую поддержку.

Армия,В мире,Генассамблея ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий