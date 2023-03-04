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28 минут назад

ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии натовского калибра

ТАССиещё 6

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу обстреляли Донецк из 155-миллиметровых артиллерийских орудий натовского образца, выпустив два снаряда. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии натовского калибра
Фото: ТАССТАСС

"Выпущено два снаряда калибра 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Уточняется, что обстрел был совершен в 10:35 мск. Под огнем оказался Киевский район города.

Перед этим ВСУ также обстреляли Ясиноватский район ДНР, выпустив десять снарядов калибра 155 мм.

Утром украинская армия сбросила боеприпас с беспилотника на здание администрации в поселке Старомихайловка на западной окраине Донецка. Были ранены два человека.

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