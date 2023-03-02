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49 минут назад

Запад обучил около 50 тысяч украинских военных

Елена Прошина

Украинский генерал Виктор Назаров заявил, что в странах Запада прошли обучение примерно 50 тысяч украинских военных. Об этом сообщает Spiegel.

Запад обучил около 50 тысяч украинских военных
Фото: Официальное интернет-представительство президента УкраиныОфициальное интернет-представительство президента Украины

Назаров подчеркнул, что военные прошли обучение в соответствии со всеми стандартами НАТО. Кроме того, теперь эти бойцы могут передать полученные знания остальным своим сослуживцам.

Помимо этого Назаров добавил, что у ВСУ зачастую возникают проблемы с документацией к поставленному оружие. Кроме того, само вооружение иногда бывает старым и требующим ремонта. Но самой большой проблемой генерал назвал вопрос боеприпасов.

«Боеприпасы наших западных партнеров эффективны и мощны, но их количество намного меньше того, которое нам нужно. Вот почему русские имеют преимущество в огневой мощи в таких районах, как Бахмут», – заявил он.

Ранее Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель призвал выделить миллиард евро на вооружение Украины.

Армия,СВО,Жозеп Боррель,Виктор Назаров,НАТО,ЕС,
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