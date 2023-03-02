Запад обучил около 50 тысяч украинских военных

Украинский генерал Виктор Назаров заявил, что в странах Запада прошли обучение примерно 50 тысяч украинских военных. Об этом сообщает Spiegel.

Фото: Официальное интернет-представительство президента Украины Официальное интернет-представительство президента Украины

Назаров подчеркнул, что военные прошли обучение в соответствии со всеми стандартами НАТО. Кроме того, теперь эти бойцы могут передать полученные знания остальным своим сослуживцам.

Помимо этого Назаров добавил, что у ВСУ зачастую возникают проблемы с документацией к поставленному оружие. Кроме того, само вооружение иногда бывает старым и требующим ремонта. Но самой большой проблемой генерал назвал вопрос боеприпасов.

«Боеприпасы наших западных партнеров эффективны и мощны, но их количество намного меньше того, которое нам нужно. Вот почему русские имеют преимущество в огневой мощи в таких районах, как Бахмут», – заявил он.