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1 час назад

Российский вертолет установил рекорд, высадившись на арктический остров

Илья Родин

Экипаж военного вертолета Ка-27 впервые в истории выполнил успешную посадку воздушного судна на остров Яя, расположенный в море Лаптевых. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Российский вертолет установил рекорд, высадившись на арктический остров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Ка-27 приписан к отдельному КПВП армии ВВС и ПВО Северного флота. Командиром судна является капитан Дмитрий Назаров.

Сообщение о достижении российских летчиков было занесено в Книгу рекордов ВС РФ.

Уточняется, что посадку аппарата на остров Яя экипаж осуществил в 2022 году. Вылет состоялся с борта БПК «Адмирал Левченко». После высадки на острове летчики установили на нем флаг России.

Напомним, что остров Яя был обнаружен в 2013 году во время перелета вертолетов Ми-26 из Тикси на аэродром Темп.

После возвращения экипажи сразу доложили о своем открытии. Руководство спросило пилотов о том, кто первым заметил остров. Летчики в унисон отчеканили «Я». Таким образом Яя предположительно и получил свое название.

В 2014 году было произведено его картографирование.

Армия,Дмитрий Назаров,
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