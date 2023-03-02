В Европе призвали создать альтернативу НАТО без США

Государствам Евросоюза следует создать свой аналог Североатлантического альянса, рассказал в интервью еженедельнику Die Weltwoche премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он добавил, что в европейском альянсе должны быть представлены только страны макрорегиона.

Фото: Рамблер Рамблер

«Европейская НАТО была бы решением. Я предлагал это еще в 2012 году», - подчеркнул Орбан.

Глава Венгрии пояснил, что странам ЕС необходимо заботиться о своей защите самостоятельно.

Ранее Орбан прокомментировал ситуацию с расширением НАТО за счет северных стран. Он отметил, что ключевая проблема с ратификацией заявки Швеции и Финляндии со стороны Венгрии заключается в разногласиях между парламентом и правительством.

По его словам, правительство поддерживает расширение альянса, а парламентарии выступают против. Их позиция обусловлена тем, что власти скандинавских стран распространяют о республике недостоверные сведения.