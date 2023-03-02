В Европе призвали создать альтернативу НАТО без США

Государствам Евросоюза следует создать свой аналог Североатлантического альянса, рассказал в интервью еженедельнику Die Weltwoche премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он добавил, что в европейском альянсе должны быть представлены только страны макрорегиона.
«Европейская НАТО была бы решением. Я предлагал это еще в 2012 году», - подчеркнул Орбан.
Глава Венгрии пояснил, что странам ЕС необходимо заботиться о своей защите самостоятельно.
Ранее Орбан прокомментировал ситуацию с расширением НАТО за счет северных стран. Он отметил, что ключевая проблема с ратификацией заявки Швеции и Финляндии со стороны Венгрии заключается в разногласиях между парламентом и правительством.
По его словам, правительство поддерживает расширение альянса, а парламентарии выступают против. Их позиция обусловлена тем, что власти скандинавских стран распространяют о республике недостоверные сведения.
Напомним, что с инициативой о создании собственных войск Евросоюза неоднократно выступали высокопоставленные чиновники Германии, Франции и других стран Евросоюза. Вместе с тем, эта идея пока не была реализована в полном объеме в силу причин как финансового, так и политического характера.