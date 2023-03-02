Танкисты из Бурятии рассказали о спасении пострадавшего бойца под Угледаром

«По своим следам обратно ушли. Ничего такого героического особо мы не сделали. Командир танка от удара копчик себе сломал, а так все целы, а нас маленько глушануло. Хорошо, что мы задней частью танка на мину наехали... механик водитель — он же впереди сидит», — заявил он.